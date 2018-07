Stevige hoosbui verrast Drenthe: straten staan blank

1100 kilo coke tussen bevroren vis in Rotterdam­se haven

21 juli Een grote vondst van 1125 kilo cocaïne tussen bevroren vis in een container in de Rotterdamse haven heeft gisteren geleid tot de aanhouding van een Hagenaar (48) en zes medeverdachten uit Utrecht, Tiel, Albanië en de VS (28 tot 48 jaar). Ze werden aangehouden in Zaandam en zouden betrokken zijn bij het ophalen van de drugs, meldt het Landelijk Parket.