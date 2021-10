Stichting Sywert van Lienden schrapt beloftes over financiële verantwoording

De stichting hamerde er altijd op zonder winstoogmerk mondkapjes aan de zorg te leveren, maar de drie oprichters bleken een bedrijf te hebben opgezet waarmee ze in het geheim wel winst boekten, uiteindelijk ruim 28 miljoen euro. Vrijwilligers, medewerkers en zakelijke partners wisten niets van die commerciële belangen. Meerdere ex-betrokkenen vragen zich af of de charitatieve stichting is gebruikt om zakelijke activiteiten te te faciliteren. Zonder onafhankelijke audit zal daar mogelijk nooit duidelijkheid over komen.

Uit inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat de stichting op meer plekken verwijzingen naar het afleggen van financiële verantwoording heeft verwijderd. Aanvankelijk stond er in een verklaring op de site: ‘De missie van onze stichting zullen we voortzetten en dat zal zoals we zijn begonnen op een non-profitbasis geschieden. Met financiële verantwoording.’ Nu staat er alleen nog: ‘De missie van ons initiatief zullen we voortzetten.’

De Volkskrant schrijft dat er in interne stukken is gemeld dat er onafhankelijk toezicht zou komen door een gerenommeerde accountant, zoals PwC en EY, maar beide accountants zeggen van niets te weten. Voorzitter Damme reageert op een navraag: “Waar is een ‘onafhankelijke audit’ beloofd? Zou je mij dit kunnen toesturen?” Als hij een afbeelding krijgt van de oude belofte op zijn site wil hij niet meer reageren.

Damme wijst er op dat zijn stichting uitvoerig verantwoording aflegt in een forensisch onderzoek van Deloitte dat, nu in opdracht van het ministerie van VWS plaatsvindt. Een woordvoerder van VWS bevestigt dat Deloitte alleen onderzoek doet naar de commerciële deal van 100,8 miljoen euro met de overheid en niet naar de verdere gang van zaken bij de organisatie.

