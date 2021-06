Stiefvader verdacht van misbruik meisje (16): ‘Hij moet zich kapot schamen’

video Dode man (70) in Brabantse bosvilla door misdrijf om het leven gekomen: ‘Dachten dat hij op vakantie was’

12 juni De man (70) die vrijdagmiddag dood werd gevonden in zijn woning in de bossen bij Lieshout is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat vermoedt de politie na onderzoek. De man, die alleen woonde, werd vrijdag gevonden door familieleden die geen contact met hem kregen.