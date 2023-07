Stiekem parkeergarage uitrijden blijkt dure grap: automobilist moet niet 15, maar 787 (!) euro betalen

De man maakte met zijn bedrijfsauto op 15 juni 2022 gebruik van de parkeergarage Sint-Jorisplein van Q-Park, in de binnenstad van Amersfoort. Hij vertrok zonder te betalen. Camera's legden vast dat hij bij de uitgang snel achter een andere auto aanreed, terwijl de slagboom nog open was.

Q-Park stuurde de man brieven om alsnog te betalen, maar er kwam geen reactie. Uiteindelijk kwam de zaak voor de rechter. De automobilist gaf in de rechtbank als uitleg dat het betalen niet lukte. Hij had het parkeerkaartje in de automaat bij de slagboom gedaan en heeft zijn pinpas tegen het apparaat gehouden om contactloos te betalen, maar dit werkte niet.

Daarna heeft hij via een intercom meerdere keren geprobeerd contact te krijgen met de centrale van Q-Park, maar er kwam geen reactie. Om toch weg te komen, is hij achter een auto aan gereden, vertelde hij aan de rechter.

Volgens Q-Park is er rond het tijdstip van verlaten door de automobilist één keer op een bel gedrukt. Er bleek toen geen hulp nodig.

Forse boete voor ‘treintje rijden’

Het parkeerbedrijf bracht de automobilist een boete van 325,52 euro in rekening. Dit bedrag staat in de algemene voorwaarden vermeld als schadevergoeding voor het ‘treintje rijden’, waarbij een automobilist snel achter een andere auto aan rijdt bij de slagboom. Q-Park mist namelijk inkomsten als mensen vertrekken zonder te betalen: het parkeersysteem registreert dan niet dat er een plek vrij is gekomen.

Bovendien kan treintje rijden schade of storingen veroorzaken aan de slagboom, voert het bedrijf aan. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties leiden voor andere automobilisten. Het trucje overkomt Q-Park, dat zo'n tweehonder parkeergarages bestiert, duizenden keren per jaar in Nederland. De forse boete moet afschrikken om weg te rijden zonder te betalen.

De kantonrechter in Utrecht is het op alle punten met Q-Park eens, blijkt uit een recent gepubliceerd vonnis. Als de betaalautomaat niet werkte, waren er ook andere manieren waren geweest om de situatie op te lossen. De man heeft ook niet achteraf contact opgenomen met Q-Park om het parkeerbedrag alsnog te betalen., constateert de rechter.

Extra kosten

De man moet naast de boete, de kosten voor de aanmaning (51,08 euro) en het proces (395,22 euro) aan Q-Park betalen. Ook het tarief dat hij had moeten betalen voor het parkeren wordt in rekening gebracht. Dit is het bedrag dat staat voor het maximale dagtarief: 15 euro.

Het parkeren krijgt door het vonnis een prijskaartje van 786,80 euro. Met dit geld had hij twee keer een jaarabonnement kunnen aanschaffen, waarmee je onbeperkt van de parkeergarage gebruik kunt maken.

32 (!) keer treintje rijden Q- Park voert al jaren actie tegen automobilisten die zonder te betalen parkeergarages uitglippen. Zij worden op basis van kentekengegevens gemaand alsnog te betalen. Gebeurt dat niet, dan sleept Q-park de automobilist voor de rechter. Toppunt was waarschijnlijk een automobilist die in 2015 in een paar maanden tijd 32 keer een parkeergarage verliet zonder te betalen. Hij moest van de rechtbank in Amsterdam exploitant Q-Park daarvoor ruim drieduizend euro terugbetalen. Het geldbedrag van 3.196 dat terugbetaald moet worden is conform de algemene voorwaarden van Q-Park.

