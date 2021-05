Stille tocht voor doodgeschoten Ayla (27): ‘Ze was alleen verliefd’

Spookrij­der was rijbewijs kwijt, kocht nieuwe auto en reed vervolgens met 160 kilometer per uur jonge man dood

27 mei Als een 19-jarige Edenaar in de nacht van 29 mei 2020 na zijn werk in Vianen met een collega over de A12 rijdt, weet hij nog niet dat het zijn laatste autoritje zal zijn. Een slingerende spookrijder, die snelheden tussen de 156 en 176 per uur aantikt, boort zich rond 04.30 uur in hun Renault Clio.