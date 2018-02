Stine is niet De Mol: Ik heb de waarheid gelogen

Haar finest moment, de laatste weken? ,,Die uitzending van Moltalk waarin politiewoordvoerster Ellie Lust het bewijs leverde dat ik De Mol was. ‘En ik werk bij de politie, dus ik kan het weten’, zei ze. Ze bracht dat zo stellig en overtuigend, dat ik het zelf ging geloven.’’



Zelf kan ze ook niet verklaren waarom ze bovenaan stond op zo veel lijstjes van vaste kijkers naar het programma van AVROTROS. ,,Ik snapte het pas toen ik de uitzendingen zag. Tijdens de opnames was ik gewoon authentiek. Ik gebruikte mijn onhandigheid als mijn wapen. En ik had echt een blessure aan mijn pols.’’



,,Als specialiste in list en bedrog heb ik wel geprobeerd de verdenking op me te laden om mijn medekandidaten in verwarring te brengen. Maar ik heb heel weinig gelogen, eigenlijk alleen een keer in het begin, over hoe vaak ik Art gebeld had bij een opdracht. Ik heb de waarheid gelogen; wat je vertelt klopt, maar het komt over als een leugen. Dat heeft ook te maken met lichaamstaal, dat is zo’n belangrijk deel van communicatie. Daar heb ik in mijn boek uitgebreid over geschreven. Door de manier waarop ik me liet zien, zal het zijn overgekomen als mollen. Maar jongens, zo erg was het toch niet? Ik heb toch best bijgedragen aan de pot?’’



Nou, nee. Een staatje dat op social media druk werd gedeeld, wijst uit dat Jensen in totaal -75 euro bijdroeg. De vier overgebleven kandidaten verdienden per persoon minstens 1000 euro. ,,Nee, echt? Oh jee, dan ben ik dus echt de grootste hulpmol allertijden. Wat zal de echte mol hebben gelachen!’’