Stokoude megakreeft niet op bord, maar in eigen aquarium in Dolfinarium

Restauranteigenaar Fausto Albers ziet dagelijks tientallen schaaldieren verdwijnen in zijn pannen, maar bij het krijgen van dit beestje op leeftijd was het toch anders. ,,Louis is denk ik de grootste kreeft die ik ooit heb gezien. Misschien wel de grootste ooit in Nederland. Ik had daar toch een beetje moeite mee'', zegt Albers, die surft en naar eigen zeggen 'erg betrokken is bij de oceaan'.



Dus besloot hij 'Louis the Lobster' te veilen. De opbrengst van de megakreeft gaat volledig naar het project The Ocean Cleanup, een organisatie die de 'plasticsoep' in de oceanen wil opruimen. ,,Dit goede doel spreekt mij erg aan. Ik denk dan ook, vooral tijdens de kerst: don't be s(h)ellfish (egoïstisch - red.), dus ik wilde geld ophalen.''