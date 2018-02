Stop alsjeblieft met de hysterie

Ik schiet graag in de lach, maar de meeste professionele grappenmakers vind ik totaal niet leuk. Mannen die het er een beetje bij doen, zoals Geer & Goor, alsmede Johan Derksen en René van der Gijp werken wel op mijn lachspieren. Maar dat ik van hun opwellingen, running gags, platheid, voorspelbare en seksistische grapjes geniet maakt me, begrijp ik, een immoreel mens.



Gijpie gaat voortaan door het leven als Renate. Vrijdagavond zat hij in een jurk en een blonde pruik in Voetbal Inside. Ik ben veel beter van hem gewend, het was een van zijn flauwste grappen ever. Maar dat organisaties als het COC en Transgender Netwerk Nederland zo op tilt slaan vind ik overdreven en ook nog eens doodeng. Want zij vinden dat de geldschieters van Voetbal Inside zich moeten terugtrekken, opdat de stekker uit de bijzondere voetbalpraatshow gaat. Ook politieke partijen (PvdA en GroenLinks) pleiten daarvoor.



Onlangs riep documentairemaker Sunny Bergman iets dergelijks over Voetbal Inside, met Sylvana Simons in haar spoor. Omdat de dames opmerkingen van Van der Gijp en Derksen als homofoob, seksistisch en racistisch beschouwen, zouden de sponsors van het programma zich moeten terugtrekken.