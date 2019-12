Stoppen advocaat Nabil B. schokt advocatuur: ‘Geef hem eens ongelijk’

De Raad voor de Rechtspraak stelt dat het een ‘uit veiligheidsoverweging onvermijdelijke, maar wel onwenselijke ontwikkeling is’, zo laat voorzitter Henk Neves optekenen. ,,Ik vermoed dat het hier niet bij blijft. Ik kan me voorstellen dat er meerdere zaken volgen. Dit kan impact hebben op de openbaarheid van het strafproces en dat is een groot goed. Het moet controleerbaar zijn. Hoe dit in de rechtszaal gestalte moet krijgen, moet nog worden bezien.”

Lees ook Advocaat kroongetuige Nabil B. stopt ermee Lees meer

Dat de advocaat van Nabil B. opstapt is één van de ingrijpende maatregelen na de moord op advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. aanvankelijk bijstond. Wiersum werd op 18 september voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Sindsdien is bij de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en de advocatuur de beveiliging flink opgeschroefd en is verzocht het proces achter gesloten deuren te behandelen.

‘Geef hem eens ongelijk’

Verschillende advocaten die verdachten bijstaan in de geruchtmakende liquidatiezaak willen wel reageren, maar alleen anoniem. ,,Ik ben hier vreselijk van geschrokken. Het was te verwachten, maar toch doet dit me wel iets,” zegt een van hen. Een andere advocaat: ,,Iedereen zag dit aankomen. Na de moord op Wiersum kon je er donder op zeggen dat ook de enig overgebleven advocaat er de brui aan zou geven. En geef hem eens ongelijk.”

Volgens de Amsterdamse advocaat Peter Plasman regeert de angst in de advocatuur. Met als gevolg dat advocaten zich niet meer 100 procent kunnen en durven inzetten voor hun cliënt. ,Die angst brengt met zich mee dat jij voor je cliënt niet doet wat je zou moeten doen. Alleen maar door de persoonlijke angst van de advocaat. En dat zijn hele dramatische ontwikkelingen,” aldus Plasman tegen radiozender BNR. Hij is niet betrokken in deze strafzaak. Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor strafrechtadvocaten, zegt dat hij de beslissing al had verwacht. ,,Het verbaast me niet, maar omdat ik er inhoudelijk te weinig van weet kan ik er geen mening over vormen.” Volgens Soeteman zou het problematischer zijn als rechters anoniem zouden worden.

Marengo

De Amsterdamse rechtbank weet nog niet hoe het moet omgaan met deze nieuwe ontwikkeling. ,,We moeten alles nog bekijken, er is nog geen enkel besluit genomen,” aldus een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam. Het Openbaar Ministerie zegt niet te willen reageren tot aan de zitting van donderdag, als het Marengo-proces tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi verdergaat.



Het Marengo-proces draait om vier moorden en acht pogingen tot moord. Kroongetuige Nabil B. heeft ruim veertig gedetailleerde verklaringen afgelegd tegen Taghi en zijn medeverdachten.

Uniek