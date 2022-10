Stoptober is ook een fantastisch woord voor alle haatzaaiers, docenten en winkeliers

Dierenarts (61) randde volgens OM jarenlang assisten­tes aan bij behandelta­fel: ‘Ik durfde niks te zeggen’

ARNHEM – Het kan gebeuren dat je een keer per ongeluk een borst van een assistent aanraakt als je samen een grote hond op de behandeltafel in bedwang houdt en deze moet onderzoeken. Maar het was nooit met opzet, zei een 61-jarige dierenarts uit Wageningen vrijdag voor de rechtbank in Arnhem.

30 september