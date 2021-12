Storing bij GGD verholpen: bellen voor prik- of testafspraak weer mogelijk

Coronavirus LIVE | 1963 en 1964 aan de beurt voor booster, WHO: ‘Beter feestje afzeggen dan leven annuleren’

De omikronvariant van het coronavirus maakt nu 10 tot 15 procent van de besmettingen uit in Nederland, aldus OMT-voorzitter Jaap van Dissel. De voorspelling is dat omikron voor januari dominant is. Ernst Kuipers verwacht dat de harde lockdown in combinatie met de boostershots de toename in besmettingen met vijftig procent kan drukken. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

11:00