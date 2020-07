Storing in corona-database: gegevens kwijt over kinderen en zorgverleners

Door een storing in de database waarin informatie over geteste coronapatiënten wordt opgeslagen, waren belangrijke gegevens van het bron- en contactonderzoek kwijt. Zo was onduidelijk hoeveel kinderen, zorgverleners en leraren afgelopen week besmet raakten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkent het probleem in antwoord op vragen van deze krant. Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten: ,,Zijn het geteste mensen die in de zorg werken? Op scholen? Of kinderdagverblijven? Die informatie hebben we nu niet uit deze database.’’



Op basis van de gegevens over uitgevoerde tests en positieve testuitslagen bekijkt het RIVM of er groepen personen zijn die meer risico lopen. Volgens hoofd-epidemioloog Van den Hof gaat het om ‘belangrijke informatie’. ,,We weten wél hoeveel patiënten er zijn, maar we weten deze week niet hoeveel kinderen, zorgverleners, mantelzorgers en medewerkers van de kinderopvang getest zijn en welk percentage positief was getest.’’

Hoofdpijndossier

Collega-epidemioloog Agnetha Hofhuis valt Van den Hof bij: ,,Hierdoor hebben we tijdelijk geen zicht op bepaalde gegevens over de besmette personen, bijvoorbeeld of het gaat om kinderen van 0 tot 6 jaar. Dit is een hoofdpijndossier, we balen ervan.’’ Gevolg is dat er deze week drie pagina's ontbreken in de toelichting op de weekcijfers die het RIVM sinds deze maand wekelijks naar buiten brengt.



Quote We weten wél hoeveel patiënten er zijn, maar we weten deze week niet hoeveel kinderen, zorgverle­ners, mantelzor­gers en medewer­kers van de kinderop­vang getest zijn en welk percentage positief was getest. Hoofdepidemioloog Susan van den Hof RIVM

Volledig scherm De GGD doet contactonderzoek bij Coronabesmetting. © Jan de Groen

Oorzaak

Oorzaak van het probleem is volgens het RIVM de database van CoronIT, het speciaal voor corona opgerichte it-systeem waarin kenmerken worden opgeslagen van positief geteste coronapatiënten. Van vorige week maandag tot afgelopen zondag zijn er 73.000 mensen getest. Van den Hof: ,,De database is zo groot geworden, dat het problemen geeft. Het gaat om de testuitslagen en gegevens van 370.000 mensen, getest sinds 1 juni. Dat aantal neemt nog steeds toe, die database is gigantisch groot.’’

Woordvoerder Sonja Kloppenburg van koepelorganisatie GGD Ghor Nederland bevestigt na vragen van deze krant de problemen. ,,De gegevens zaten nog wel in de database, je kon er handmatig nog bij. Maar je kon niet alle informatie over een bepaalde doelgroep opvragen.’’

Rond negen uur gisteravond meldde de gezondheidsdienst dat het probleem zou zijn opgelost en dat de gegevens nog die avond aan het RIVM ter beschikking zouden worden gesteld. Volgens GGD Ghor hebben de problemen ‘geen invloed gehad op de acute bestrijding van het virus’. ,,Wij vrezen niet dat we hierdoor een cluster missen.’’

Tips? Heb je tips over de kwaliteit van het bron- en contactonderzoek, of de werking van IT-systemen zoals CoronIT of Osiris, dan komen we graag met je in contact. Mail naar oproep@ad.nl (je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy-statement).