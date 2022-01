Storm Corrie trekt morgen over ons land

Volgens Weerplaza trekt Corrie maandagochtend over het zuidwestelijk deel van Nederland. In de kustprovincies komen zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur voor, in de kustgebieden tot 100 kilometer per uur en vlak aan zee tot ongeveer 110 kilometer per uur. In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor.

Diana Woei van Weerplaza: ,,Naar verwachting zal de wind in het oosten van Brabant, Gelderland en Limburg op zijn sterkst zijn in de vroege middag. Daar zijn windvlagen van 75 tot 90 km per uur mogelijk. In de middag neemt de wind in de kuststreken juist langzaam in kracht af.”

Centrum

Rond de kern van de depressie staat er echter veel minder wind. Volgens de huidige weersverwachting krijgt het noordoosten van het land te maken met het centrum van de depressie. Daarom waait in met name Friesland, Groningen en Drenthe hooguit een matige wind.

Naast wind zijn er de komende week ook veel buien. Maandag wordt het regionaal kletsnat met ongeveer 10 millimeter regen. Dinsdag regent het vooral in de ochtend. Ook de dagen daarna is de paraplu soms nodig, maar het regent minder dan aan het begin van de week.

Gisteren waaide het al flink in het noorden van Nederland, wat resulteerde in de nodige stormschade. Zo waaiden er meerdere bomen om en raakte een automobilist in de problemen toen zijn aanhanger kantelde. Het KNMI gaf ook toen code geel af vanwege zware windstoten. Rond 21.30 uur is de waarschuwing ingetrokken.