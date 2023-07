Storm Poly levert iconische trouwfoto op voor bruidspaar: ‘Heb eerst om me heen gekeken: is het wel veilig?’

Badkamer vol poep van de buren, doodzieke Bep (88) voelt zich ‘belazerd’: ‘Maar ja, wat kun je doen?’

Een drol in de douche. Van een van de buren in de flat. Bep (88) weet dit weekend niet wat haar overkomt: een verstopping in de riolering loopt vreselijk uit de hand. Want die ene drol in de douche, dat is nog maar het begin...