Storm van kritiek op Down the Rabbit Hole: 360 euro extra voor exclusief eten, voorrang in de rij en luxe wc's

Festival Down The Rabbit Hole biedt vanaf vandaag een ‘Rabbit Royale’ pakket aan. Voor 360 euro bovenop het festivalticket krijgen bezoekers allerlei exclusieve extra’s tijdens het festivalweekend. De reacties zijn niet mals: ‘een klassensysteem voor de wc’s is echt precies wat dit festival nodig had’.

‘Voor een extra fluffy festival-ervaring boek je een Rabbit Royale-upgrade, een package boordevol deluxe toevoegingen.’ Met deze ronkende tekst kondigt festival Down The Rabbit Hole in Ewijk maandagochtend een uitbreidingsticket voor het festival aan, te koop voor slechts 150 bezoekers.

Luxe wc’s, een panoramadeck en exclusieve hapjes.

Voor 350 euro – plus 10 euro servicekosten – krijgt de koper snelle toegang tot het festivalterrein, toegang tot een Rabbit Royale-lounge en een panoramadeck met uitzicht op het hoofdpodium, exclusieve ‘royalty-waardige’; hapjes en drankjes, eigen (luxe) toiletten en een eigen gastheer of -vrouw.

Voor de hapjes en drankjes moet je overigens nog wel bijbetalen.

De prijs voor het pakket komt bovenop de prijs voor een festivalticket. Die bedraagt dit jaar 255 euro, 35 euro meer dan vorig jaar. Daarvoor krijgen bezoekers drie festivaldagen, vier overnachtingen op de camping en pendelvervoer van en naar het festivalterrein.

Storm aan kritiek

Waar de organisatie ongetwijfeld op enthousiasme had gehoopt, roept het exclusieve pakket vooral weerstand en tientallen boze reacties op. Down The Rabbit Hole, dat in de beginjaren te boek kwam te staan als het gemoedelijke en kleinschalige alternatief voor Lowlands of Pinkpop, slaat hiermee de plank volgens velen mis.

Veel mensen die online reageren, maken de vergelijking met het Amerikaanse Coachella waar celebrities en influencers zich graag laten zien en een voorkeursbehandeling genieten.

Na Pinkpop

Down The Rabbit Hole is niet het eerste grote festival met een exclusief uitbreidingspakket. In 2022 startte Pinkpop met sky deck-tickets. De extra’s bij dit ticket zijn vergelijkbaar met het nieuwe ‘Rabbit Royale’ pakket van Down The Rabbit Hole.

De organisatie van Down The Rabbit Hole was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Een greep uit enkele reacties op sociale media, die door tientallen andere gebruikers zijn geliket. ‘Dit past zó niet bij hoe ik het festival ken en omarm en doet echt afbreuk aan het imago. Denk ook aan jullie slogan ‘waar je bent wie je bent waar niemand je kan zien’, kom je met zo’n idioot VIP-deck’. ‘Ah ja, een klasse systeem voor de wc’s is echt precies wat dit festival nodig had na die rijen van vorig jaar’ ‘Het konijnenhol is juist zo’n fijne ‘wij’. Zullen we geen onnodige, extra ‘wij-zij’ creëren?’

