Stormloop op horren omdat we bang zijn voor een nieuwe muggeninvasie

We gaan deze warme coronadagen tuin in, tuin uit, gooien de ramen open tegen de hitte en laten deuren wagenwijd openstaan. Het gevolg: beestjes in huis. Daarbij worden er, na een periode van droogte, ook weer steeds meer muggen gezien. We zijn dan ook massaal op zoek naar middelen om al die beestjes buiten ons huis te houden.

Flinke overlast van muggen hebben we sinds het begin van de intelligente lockdown nog maar één keer gehad, zo blijkt uit waarnemingen op de site Muggenradar.nl. Dat komt onder meer omdat het kurkdroog is geweest, iets waar muggen niet goed bij gedijen. Sinds anderhalve maand valt er weer wat meer regen. Op Muggenradar.nl, gemonitord door de Universiteit Wageningen, is dan ook te zien dat het aantal waarnemingen onder de noemer 'zeer veer overlast van muggen’ op 18 mei een piek vertoonde. Het aantal waarnemingen op die dag is ongeveer gelijk aan dezelfde periode in voorgaande jaren. Uniek is het dus niet.

De meeste meldingen kwamen uit de omgeving Rotterdam en Den Haag en uit Oost-Brabant. De minste muggenoverlast was er in Friesland en Drenthe.

Dat we al zo'n grote muggenpiek hebben gehad betekent niet dat we er vanaf zijn deze zomer. ,,De muggen zijn door de droogte die we hebben gehad wat later, maar met de regenbuien van pas geleden zijn er volop eitjes gelegd in laagjes water, zoals in dakgoten. Die komen nu uit’', weet André de Baerdemaeker, ecoloog bij het Rotterdamse Bureau Stadsnatuur.

Wespen

Het warme weer is bovendien ideaal voor de ontwikkeling van wespen, al is het nog te vroeg om te zeggen of er daadwerkelijk een plaag op komst is, meldt bioloog Arnold van Vliet op zijn site Naturetoday.nl Hele zware buien, die onder meer dit weekend worden verwacht, kunnen namelijk desastreus zijn voor wespen.

Volledig scherm Het aantal muggenwaarnemingen onder de noemer 'heel veel overlast' bereikte 18 mei een piek. © muggenrader (universiteit wageningen)

Horren

Of er nou nog een insectenpiek komt of niet, Nederlanders zijn zich in ieder geval wél al maanden aan het voorbereiden op een beestjesinvasie. Dat zien ze ook bij de Middelburgse website horren.com. Mede-eigenaar Marco Janssen ziet sinds maart en april een enorme piek in de verkoop van horren voor ramen en deuren. De verkoop is zelfs zó hard gestegen dat het bedrijf heeft besloten om alle reclame-uitingen stop te zetten. ,,We konden niet nog meer bestellingen aan, mensen wisten ons zonder de reclame ook wel te vinden.”

,,In vergelijking met vorig jaar zitten we bijna aan onze taks wat we qua bestellingen aankunnen. We beloven onze klanten een bepaalde levertijd, en daar moeten we natuurlijk wel aan kunnen voldoen.” Volgens Janssen is het corona-effect duidelijk te zien in de verkoop. ,,Mensen zijn meer thuis, zitten meer in de tuin en lopen vaker van buiten naar binnen. En je wil natuurlijk wel de beestjes buiten je thuiskantoor houden.”