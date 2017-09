Stormloop zwangeren op NIP-test blijft uit

In de eerste vijf maanden hebben 30 duizend zwangeren de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) laten doen. Dit aantal komt neer op ongeveer 37 tot 40 procent van alle zwangere vrouwen in Nederland. De bloedtest toont ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind aan, zoals het syndroom van Down, Edwards of Patau.

De vraag naar de NIPT is slechts een paar procent meer dan het aantal zwangeren dat voorheen de combinatietest liet doen. Ook de vrouwen die voorheen helemaal niet voor een prenatale screening kozen, zijn nu niet massaal overgestapt op de meer betrouwbare NIPT. De acht academische ziekenhuizen, die onderzoek naar de nieuwe test doen, hadden verwacht dat ongeveer de helft van de vrouwen interesse zou hebben.

Het is nog niet bekend hoeveel vrouwen hun zwangerschap hebben afgebroken na de NIPT. ,,Maar onze collega gynaecologen hebben niet de indruk dat de situatie anders dan vijf maanden geleden,” zegt Robert-Jan Galjaard, klinisch geneticus in het Erasmus MC.

Is hiermee ook de angst voor een Downvrije samenleving onterecht? ,,Daar lijkt het op,” zegt Galjaard. ,,Tegenstanders vreesden dat vrouwen massaal zouden kiezen voor de NIPT en – wanneer er sprake zou zijn van een ernstige afwijking – hun zwangerschap zouden afbreken. Dat lijkt niet te gebeuren.”

Van de vrouwen die kiezen voor de NIPT wil tachtig procent ook weten of hun kind risico loopt op andere ernstige afwijkingen dan het Down-, Edwards en Patausyndroom. Te denken valt aan zeldzame ziekten die afwijkingen veroorzaken aan de organen of leiden tot een ernstige groeiachterstand van het kind.

,,Opvallend,” zegt Galjaard. ,,Het doel van deze screening is echter om drie ernstige onbehandelbare ziekten te ontdekken, maar de vrouwen willen méér weten.” De wetenschappers willen onderzoeken of dat wenselijk is. Wat doet al die informatie bijvoorbeeld met de psyche van de zwangere: levert meer informatie haar nu juist rust of stress op. En mocht er een afwijking worden gevonden, valt daar dan iets aan te doen? Galjaard: ,,Neem die groeiachterstand. Daarvan zou de arts kunnen besluiten om meer echo’s in te plannen tijdens de zwangerschap.”

Maakbare wereld

Ergens verbaast de drang naar meer informatie Galjaard niet. ,,We leven in een samenleving waar mensen überhaupt meer willen weten over hun eigen gezondheid of die van hun kind. We kopen niet voor niets horloges die ons hartritme, stappen en slaapgedrag registreren. Dat zegt niet gelijk dat we een maakbare wereld willen, maar mijn indruk is wel dat we meer controle willen over ons eigen leven.”