Straatracers zijn volgens Grapperhaus 'tuig’

Ongeval met twee sportvlieg­tui­gen bij Willemstad, een vliegtuig met twee inzitten­den neerge­stort

13:06 WILLEMSTAD - Bij een ongeval met twee sportvliegtuigen in Willemstad is een vliegtuig neergestort. In het toestel zouden twee personen zitten. Het andere toestel is veilig geland, zo meldt Breda International Airport, waar beide toestellen waren opgestegen.