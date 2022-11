Strafeis wildwest-overval Broek in Waterland uitgesteld vanwege tijdrovende vertalingen

De acht mannen die terechtstaan voor de overval op een waardetransport in Amsterdam die eindigde in de weilanden van Broek in Waterland horen pas dinsdag welke straf het Openbaar Ministerie (OM) tegen hen eist.

Het OM is vandaag begonnen met het uitspreken van het requisitoir, maar omdat de verdachten uit Frankrijk, België en Marokko komen, moet dat direct worden vertaald. Dit kost veel tijd, waardoor het OM vandaag niet toekomt aan het uitspreken van de strafeis. Dat doet het nu dinsdag.

De officieren van justitie maakten er geen geheim van dat zij een forse straf zullen eisen. Het OM sprak van een ‘on-Nederlandse overval’ waarbij 14,5 miljoen euro aan edelmetalen werd buitgemaakt. De bizarre achtervolging eindigde volgens het OM in een ongelijke strijd met de politie in Broek in Waterland. ,,Agenten hebben met vrees voor hun eigen leven alles op alles gezet om deze verdachten met automatische wapens aan te houden. Ze zijn door het oog van de naald gekropen.”

De mannen hadden hun actie volgens het OM professioneel voorbereid. Tot een maand voor de daadwerkelijke actie zijn er snelle auto’s geregeld, portofoons, valse kentekenplaten, deels speciale munitie die alleen in het leger wordt gebruikt en zijn huizen gehuurd die dienden als tijdelijke uitvalsbasis. Ook is er meerdere keren in Amsterdam een voorverkenning geweest en is er een vluchtplan gemaakt. Zo zijn er met een drone luchtbeelden gemaakt en voelde een van de overvallers zelfs even aan de loopdeur van Schöne Edelmetaal voordat ze die op 19 mei met hun Porsche Cayenne ramden.

Actiefilm

Na de overval volgde een achtervolging waarbij volgens het OM uit de vluchtauto’s werd geschoten. Een van de agenten kreeg daarbij het gevoel dat hij in een aflevering van de serie Mocro maffia terecht was gekomen.

De verdachten hebben eerder tijdens de zitting herhaaldelijk verklaard dat ze alleen in de lucht schoten bij de politie om ze op afstand te houden. Er zijn ook geen kogelinslagen in politieauto’s aangetroffen. Maar volgens het OM hebben de agenten dat heel anders ervaren. Een aantal van hen heeft verklaard dat er wel degelijk gericht is geschoten. ,,Maar liefst veertien agenten hebben dat gehoord op de portofoon”, zei de officier van justitie. Een agent brak vanwege het vuurwapengeweld de achtervolging zelfs af, een andere agent die op een bijrijdersstoel zat verklaarde later dat hij wegdook achter het dashboard om niet geraakt te worden.

Hoewel uitvoerig onderzoek veel heeft opgehelderd, blijft het volgens het OM een raadsel hoe de verdachten wisten waar ze precies moesten zijn, hoe ze er achterkwamen dat de open geramde loopdeur de zwakste schakel was en waarom is gekozen voor de ‘ietwat lastige overstapplaats’ in Broek in Waterland. Ook een deel van de buit - met een waarde van 1,4 miljoen euro - is nog altijd niet teruggevonden.

