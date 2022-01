Strafzaak A2-verdachte rondom transport John van den Heuvel geseponeerd

Kort geding om behande­ling leukemiepa­tiënt afgeblazen: Dilara overge­bracht naar Turkije

Het kort geding dat was aangespannen door de ouders van leukemiepatiënt Dilara Sahin, om te voorkomen dat haar behandeling in het Isala-ziekenhuis in Zwolle morgen zou worden beëindigd, is afgeblazen. De 24-jarige Zwolse is gistermiddag met een ambulancevliegtuig vervoerd naar Turkije.

12:17