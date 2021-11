Streep door aftrap Limburgs carnaval in Roermond: ‘Flinke domper’

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft zojuist tijdens een spoedoverleg een streep gezet door de grootschalige, provinciale Limburgse aftrap van carnaval op 11 november in Roermond. De ‘11de van de 11de’ gaat niet door. Het besluit geldt ook voor andere grootschalige evenementen op die dag in de regio.

Dat maakte burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren bekend. Hessels nam deel aan een overleg van burgemeesters in het Regionale Beleidsteam van de veiligheidsregio. Hij is ook voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. Volgens Hessels heeft voorzitter Antoin Scholten van de veiligheidsregio de knoop doorgehakt op basis van zijn bevoegdheid krachtens de Wet Publieke Gezondheid, en het besluit genomen de 11de van de 11de te schrappen.

Quote Dit is niet uit te leggen Organisatie 11de van de 11de Hessels liet een dag eerder al weten zich grote zorgen te maken over het begin van carnaval in Roermond in verband met de gezondheidsrisico’s. Ook al moeten mensen hun QR-code laten zien, dan nog zijn er mensen die het virus bij zich dragen en anderen kunnen besmetten, aldus Hessels.

De organisatie achter de 11de van de 11de spreekt van een ‘flinke domper’. ,,Dit is niet uit te leggen”, zegt een woordvoerder van de organisatie teleurgesteld. ,,In een voetbalstadion mogen 40.000 mensen bijeen zitten, maar de 11de van de 11de mag niet.” De focus gaat nu uit naar november 2022, aldus de woordvoerder.

Spoedopverleg

Het spoedoverleg door de burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg ging over de vraag of en hoe evenementen nog wel kunnen doorgaan. De extra vergadering was georganiseerd door de VRLN naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond. Prominent eerste agendapunt was de aftrap van het carnavalsseizoen. Ook in Limburg is sprake van oplopende besmettingscijfers en een afstand van 1,5 meter handhaven tijdens carnaval wordt als schier onmogelijk beschouwd.

De vraag was met name of de provinciale aftrap van carnaval komende donderdag (de elfde van de elfde) in Roermond wel door kan gaan. Voor die aftrap van de Limburgse ‘vastelaovend’ werden 17.000 feestvierders verwacht op een omheind plein voor het station. Het feest gaat dus niet door. Hetzelfde geldt voor andere grootschalige openingen van het carnaval in gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Hoe het besluit doorwerkt voor besloten feesten is nog niet bekend.

Sinterklaas

Daarnaast stond de intocht van Sinterklaas in de regio op de agenda. Het is nu nog niet duidelijk wat daarover besloten is. Het Sinterklaascomité in Roermond blies woensdag al de intocht van de sint af. Volgens de organisatie kan de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd worden en zouden er te veel mensen bij elkaar staan als Sinterklaas per boot de stad in vaart.

Zuid-Limburg

De burgemeesters van de Zuid-Limburgse gemeenten komen morgen bij elkaar. Het gaat daarbij om regulier overleg, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vanmiddag. Ook daar staan de nieuwe coronamaatregelen op de agenda.

Net als in de rest van Nederland stijgen ook in Limburg de besmettingscijfers. Het VieCuri ziekenhuis, met locaties in Venlo en Venray, en het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert kondigden deze week een opnamestop aan voor coronapatiënten. Gisteren konden beide ziekenhuizen de stop na enkele dagen wel weer opheffen.

