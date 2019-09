Strijd om miljoenenbrug voor één huis in IJssel bij Zwolle duurt voort

Video Woede om hakenkrui­zen in spoortun­nel Apeldoorn: ‘Juist in een week dat veel veteranen hier zijn’

6:34 De gemeente Apeldoorn heeft gisteren verschillende hakenkruizen uit het spoortunneltje bij de Bierbrouwershorst verwijderd. Dat gebeurde nadat buurtbewoner Koos Meijerink daar melding van had gedaan. ,,Het is onvoorstelbaar dat juist in deze week, waarin veel veteranen over zijn om de Slag om Arnhem te herdenken, dit soort dingen op een muur worden gespoten.’’