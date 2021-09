Strijk de overhemden, vernieuw het treinabonnement, pomp de fietsbanden op

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 545. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We zitten in een merkwaardige tussentijd. Zoals er ook een tijd was dat mensen nog met paard en wagen door de grote steden reden, maar tegelijkertijd de eerste auto’s zich een weg door de drukte baanden. Of die jaren dat rijke Nederlanders al een kleurentelevisie hadden, maar wij in de armere wijken nog op woensdagmiddag voetbal gingen kijken op het zwart-wittoestel van de buurman. Ja, dat was toen nog: grote wedstrijden van Ajax, Feyenoord, op woensdagmiddag. (Ineens besef ik waarom: de lichtinstallaties waren nog niet goed genoeg.)

Enfin, zo’n tijd zoals waarin we van de gaslantaarn naar elektrisch licht gingen, van de typemachine naar de computer. Van de maanden dat we angst hadden voor de eeuwwisseling, omdat alle computersystemen zouden stilvallen (weet u nog?), naar het besef dat er niets gebeurd was.

Quote Eens komt het moment dat het er ineens niet meer is. Zoals wanneer je je enkel verstuikt hebt en op een dag merkt: verrek, ik liep die trap weer zonder problemen op

In zo’n tijd we dus, coronatechnisch. Je had pre-Covid, toen we allemaal dachten dat het een griepje in China was. Daarna kwamen nog een paar vage fases en toen de vele zieken en doden en pats-boem: de complete lockdown. Daar rommelden we ons uiteindelijk ook uit en nu zijn we zomaar aan het uitfaseren naar post-Covid. En zelfs dat zal overgaan in een definitief andere tijd. Dat weet u. Maar je hebt het pas door als je erin zit, zou Cruijff zeggen. Eens komt het moment dat het er ineens niet meer is. Zoals wanneer je je enkel verstuikt hebt en op een dag merkt: verrek, ik liep die trap weer zonder problemen op.

In welke fase van die laatste fase we zitten? Ik durf het niet te zeggen. Met een beetje pech komt er toch weer een rotherfst. Maar persoonlijk zit ik nu in de fase dat ik soms vanuit huis inlog in werkvergaderingen die al aan de gang zijn. Niet omdat ik te laat ben, maar omdat elders, namelijk op kantoor, iedereen al bij elkaar was en ze dus al waren begonnen. Dat ze me pas opmerken als ik iemand app: ‘Ben je me vergeten?’

Dan klinkt het later vrolijk: ,,Hé Frank, waar was je?’’ En zeg ik: ,,Ja, ik ben er nog niet alle dagen, jongens. Dat mag namelijk niet.’’ En dan lachen we. Maar als ik u een tip mag geven: strijk de overhemden, vernieuw het treinabonnement, pomp de fietsbanden op. Wees er op tijd weer bij. Voordat ze u vergeten.

