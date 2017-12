Strooien en code geel: meteorologische winter begint koud

In het midden en zuidwesten kan vandaag lokaal lichte sneeuw vallen, meldt Weerplaza . Ook op andere plekken in het land kan het de komende uren, vooral op bruggen en viaducten lokaal glad worden door bevriezing. De dichte mist komt vooral In het noordwesten, midden en oosten van het land voor. Oppassen wordt wel aangeraden: het zicht is soms maar 100 meter. Halverwege de ochtend verdwijnen de gladheid en dichte mist.

Weekend

Ook vanmiddag en vannacht blijft het koud met een maxima van slechts 1 of 2 graden. Dicht bij zee valt mogelijk een bui en is de temperatuur iets hoger. Vannacht gaat het vriezen, met morgen in de loop van de dag wat regen. De temperatuur gaat dan wel omhoog, vooral in het westen en noorden. In Den Helder wordt het 7 graden, in Enschede en Maastricht slechts +1. Zondag wordt het overal zachter.