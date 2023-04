Strukton wil langere schorsing van eigenaar Gerard Sanderink

Centric

Multimiljonair Sanderink is al enkele jaren geregeld in het nieuws. Zo vocht hij, mede via zijn bedrijven, een ruzie uit met zijn ex Brigitte van Egten. Die beschuldigde hij, nadat hijzelf een relatie was begonnen met zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek, onder meer van fraude. Van Egten heeft al meerdere rechtszaken van hem gewonnen, maar een deel van de vonnissen lapte Sanderink aan zijn laars. Ook ontsloeg hij verscheidene bestuurders bij zijn bedrijven sinds hij een relatie heeft met Van Rijbroek.