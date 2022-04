Studenten cancelen massaal wintersport na verhalen over drugs in drankjes: Frans uitgaansoord eerder dicht

Basisre­gels corona steeds vaker genegeerd; scholen en kappers kunnen niet zomaar dicht als virus oplaait

De adviezen om verspreiding van corona tegen te gaan worden steeds minder nageleefd. Zo bleef in maart een kwart van de mensen thuis als zij corona of coronaklachten hebben. In februari deed nog een op de drie mensen dat. Dat blijkt uit een rapportage over het effect van de landelijke coronacampagne Alleen Samen, die naar de Kamer is gestuurd.

8 april