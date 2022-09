Studieschulden blijven toenemen, totale schuld sinds 2015 verdubbeld

Het aantal mensen met een studieschuld van meer dan 30.000 euro is ook toegenomen sinds 2015. In dat jaar hadden zo’n 120.000 mensen minimaal 30.000 euro studieschuld, in 2022 is dat opgelopen tot bijna 300.000 mensen. Ruim 100.000 mensen hadden dit jaar een schuld van meer dan 50.000 euro en van hen stonden 1400 mensen meer dan een ton in het rood. ,,In eerdere jaren was dat beduidend minder”, aldus het CBS.