Stuur geen kleren naar Afrika, en nog negen lessen van wereldverbeteraar Sander de Kramer

1. Denk aan majoor Bosshardt (of je moeder)

,,Het begint natuurlijk allemaal met iemand die je inspireert en voor mij was en is dat mijn moeder Magda. Die was vroeger als zwemjuf voor gehandicapten ontzettend maatschappelijk betrokken en sleepte mij met acht jaar al mee naar een demonstratie in Rotterdam voor Amerikaanse Indianen die van hun land gejaagd werden. Van haar kreeg ik van jongs af mee: ópstaan tegen het onrecht. En dan heb ik nog die andere inspiratiebron, Majoor Bosshardt. Een rasidealist die zoals we allemaal weten haar hele leven gaf voor verslaafden, daklozen en prostituees. Als ik twijfel, denk ik aan haar.’’