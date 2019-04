Stuurgroep anorexia: zorg patiënten moet dringend beter

Vuilniswa­gen­chauf­feur voorkomt ongeluk door wegblokka­de bij gekantelde caravan

20:53 Toen Dirk van Mourik vanmiddag een gekantelde caravan op de A9 richting Alkmaar zag, zette hij zijn grote vuilniswagen vlak voor de caravan stil. Op die manier voorkwam hij levensgevaarlijke situaties op de weg. Op sociale media wordt de vuilniswagenchauffeur nu als held onthaald, maar zelf is hij er broodnuchter onder. ,,Ik dacht: of nu naar huis of die mensen even helpen. Toen ben ik de linkerbaan op gedoken”, zegt hij tegen NH Nieuws.