Subtropische zondag met temperaturen richting 27 graden

Zondagochtend stroomt subtropische lucht vanuit het Middellandse Zeegebied Nederland in. Hierdoor schieten de temperaturen overdag omhoog. In het noorden en midden worden maxima tussen 23 en 25 graden verwacht, verder naar het zuiden en zuidoosten is plaatselijk zelfs 26 of 27 graden mogelijk. ,,Dit is wel afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn”, aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.