Suïcideloket wil met rappende psychologe Daisy worstelende jongeren bereiken

OM over liquidatie­ver­dach­ten Caloh Wagoh: ‘De koelbloe­dig­heid is ontluiste­rend’

30 augustus Een nietsontziende moordmachine die zich door niemand liet stoppen. Dat is het beeld dat het Openbaar Ministerie schetste van een groep van 21 verdachten in het liquidatieproces Eris, dat maandag begon. In zeven maanden tijd werden vijf mensen doodgeschoten. ,,De luchtigheid en koelbloedigheid waarmee over leven en dood lijkt te worden beslist is ontluisterend.”