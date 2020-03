Sunweb en TUI volgen Corendon en stoppen alle vakantiereizen in maart

UpdateDe Sunweb Group annuleert alle vlieg- en wintersportvakanties met vertrek tot en met 31 maart 2020 (en tot en met 17 april 2020 voor Turkije) als gevolg van de wereldwijde coronabestrijding. Dat meldt de reisorganisatie in een persbericht dat gisteravond is verspreid. TUI doet hetzelfde, zo werd vanochtend bekend. Na Corendon zijn Sunweb en TUI de volgende grote reisorganisaties in Nederland die tot deze maatregelen besluiten.

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws gaat het bij Sunweb om de vakanties van zo'n 52.000 reizigers.

Alle reizigers die nu via Sunweb op vakantie zijn, reizen vooralsnog terug naar Nederland op hun reguliere vluchtdatum. Dit is niet het geval wanneer vakantielanden hun grenzen sluiten, zoals op dit moment bijvoorbeeld het geval is in Marokko. Samen met de betrokken autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen wil Sunweb haar klanten zo snel mogelijk weer naar Nederland halen.

Voor alle vakanties met vertrek vanaf 1 april 2020 (en vanaf 18 april 2020 voor Turkije) blijft alles vooralsnog ongewijzigd, meldt Sunweb. De organisatie volgt hierin de adviezen van de autoriteiten op.

Tegoed

Sunweb Group informeert momenteel alle betrokken klanten over het feit dat hun vakantie uit voorzorg wordt geannuleerd. Reizigers zijn hun geld niet kwijt: de exacte waarde van de vakantie ontvangen zij als tegoed voor een volgende vakantie naar een bestemming naar keuze. Dit geldt voor zowel vlieg- als wintersportvakanties, aldus Sunweb.

,,We staan voor een groot dilemma’’, zegt ceo Mattijs ten Brink. ,,Enerzijds willen we dat onze klanten genieten van hun welverdiende vakantie, anderzijds moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om klanten te beschermen waar mogelijk. Kijkend naar de laatste ontwikkelingen en opeenstapeling van maatregelen - sommige dubbelzinnig en niet goed doordacht - moeten wij duidelijkheid scheppen voor onze klanten. We kunnen hen niet langer een zorgeloos verblijf noch een veilige terugkeer garanderen zonder maatregelen te nemen, en willen massale evacuaties vermijden. De veiligheid en het welzijn van onze reizigers is onze grootste prioriteit.”

TUI

Vanochtend werd ook bekend dat TUI stopt met het aanbieden van pakketreizen tot en met 31 maart 2020. Wel probeert de reisorganisatie nog steeds haar vluchten uit te voeren waar mogelijk. ,,In feite is onze operatie al stil gelegd op alle bestemmingen waar een inreisbeperking geldt, of waarvan wij vinden dat onze reizigers daar geen vakantie meer kunnen hebben zoals die behoort te zijn. Wij houden niet alleen rekening met vakantiegangers, maar ook met vele reizigers die een ticket hebben gekocht naar een bestemming, waar zij willen verblijven in deze hectische tijd of waar ze zelf wonen’’, zegt woordvoerder Petra Kok tegen luchtvaartnieuws.nl en De Telegraaf.

Die laatste groep reizigers hoopt TUI te blijven vervoeren zolang de lokale autoriteiten dat toestaan. ,,Zijn er reizigers op die vluchten die liever niet mee gaan vanuit Nederland, dan kan dat. Zij krijgen dan het inmiddels ingevoerde voucher waarmee zij een reis op een later tijdstip kunnen uitkiezen. Wij blijven ook vliegen zo lang als wij reizigers op kunnen halen uit de betreffende bestemmingen. Wij willen ook hen weer veilig thuisbrengen.’’

Corendon

Reisorganisatie Corendon besloot gistermiddag de komende twee tot vier weken alle vakantiereizen te annuleren. Net als bij Sunweb gaat het vooralsnog om vluchten die tot en met woensdag 31 maart vertrekken. Over vluchten die na 31 maart vertrekken, wordt later een beslissing gemaakt.