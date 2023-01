Superfan Marcia is ‘the one’ voor Robbie Williams

Man lag maanden dood in huis, maar schoonmaak pas over ‘weken’: ‘Woongenot is weg’

Een bewoner van de Noordhoef in Gouda heeft mogelijk twee maanden dood in huis gelegen toen hij negen dagen geleden werd gevonden. Pas weken na de macabere vondst wordt de woning schoongemaakt, vertelt een buurman. De buurt is boos.

27 januari