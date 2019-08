Supportersclub: laat AZ niet in de steek

Matthijs Keuning, voorzitter van Victoria Alkmaar, is in overleg met het bestuur van AZ om extra bussen in te zetten voor komende donderdag. Dan speelt zijn club tegen Marioepol in de Europa League-kwalificatie. ,,Kom massaal! Voor mental support van onze spelers.” Waarschijnlijk zal de wedstrijd verplaatst worden naar Den Haag, maar dat is nog niet zeker. Normaal zijn de AZ-fans thuis met 15 duizend man aanwezig.

Keuning vreest dat het herstel van het AFAS-stadion nog maanden zal duren. De voorzitter werd zaterdag overladen met whatsappjes nadat het dak van zijn geliefde stadion was ingestort door een storm. ,,Ik was verrast en opgelucht tegelijk. Het dak ligt nu op honderden stoeltjes. Je moet er niet aan denken dat dit tijdens een wedstrijd was gebeurd. Dat was een ramp geweest.” Hij is nog niet bij het stadion zelf geweest. ,,Alles is afgezet. Je kunt er moeilijk bij komen. Maar ik heb de foto’s wel gezien. Dat doet me wel wat. Een stadion dat zo vertrouwd is… Het is een gek gezicht.”

Ook Martijn Benjamin, beheerder van AZFanpage, is geschrokken. Hij zit recht tegenover het vak dat bedolven werd onder de brokstukken. ,,In dat gedeelte zitten veel families, maar ook de fanatiekere supporters, die al heel lang op dezelfde plek zitten. Een mooie plek in het midden.” Hij denkt gelijk aan andere stadionrampen, zoals Bradford City in Engeland. Daar brak in 1985 brand uit tijdens een wedstrijd, nadat een toeschouwer zijn sigaret weggooide en deze op een berg afval onder het stadion viel. Paniek brak uit: 56 mensen stierven en meer dan 200 toeschouwers raakten gewond. ,,Ik ben opgelucht dat ons stadion leeg was zaterdag. Het had heel verkeerd kunnen aflopen. Gelukkig zitten we nu alleen met een praktisch probleem, dat hopelijk snel kan worden opgelost.”