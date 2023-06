Suri-Change na golf van aanslagen: ‘Geen idee waar dit vandaan komt, beloning voor gouden tip’

Zaterdagochtend heeft Suri-Change voor het eerst van zich laten horen. ,,Hoewel het begrijpelijk is dat de veiligheid van de omliggende ondernemers en inwoners prioriteit heeft, betreurt Suri-Change de duur van de sluiting”, zo stelt het bedrijf in een persverklaring. ,,Suri-Change bestaat meer dan 30 jaar en heeft nooit enig misdrijf begaan.”

Desondanks ligt het bedrijf onder een vergrootglas bij justitie. Eind maart viel de politie bij het Rotterdamse hoofdkantoor binnen en werden vijf mannen aangehouden. Suri-Change zou namelijk jarenlang als ondergrondse bankier hebben gefungeerd. Het verwijt is dat via de kantoortjes miljoenen euro's aan cocaïnewinsten zijn weggesluisd.

