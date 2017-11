Surprises maken voor dummies!

Surprises maken, je haat het of je vindt het heerlijk. Bijna alle kinderen die in de bovenbouw van de basisschool zitten, moeten er uiterlijk komende dinsdag eentje klaar hebben voor een klasgenoot. En met een beetje pech (of geluk) wordt ook nog een topcreatie tijdens de familieviering verwacht. Geen tijd te verliezen dus, deze vrije woensdagmiddag.



Als er iemand van geniet, is het juf Roos Schouw uit Amsterdam wel. En juf Roos is als geen ander in staat om van niets iets te maken. Dat ligt voor de hand, met een moeder die docent handvaardigheid is. Als kind knutselde ze zich al suf. Voor de surprises bespaarde ze kosten noch moeite. ,,Ik besteedde echt veel tijd aan papier-maché'', vertelt ze lachend.

Volledig scherm Juf Roos is er druk mee. © Pim Ras Fotografie

Tegenwoordig moet ze zelf ook onder tijdsdruk een makkelijke, maar mooie surprise in elkaar zetten. Ze is dé geknipte juf dus om tips te geven voor iedereen die vanmiddag verplicht zit te fröbelen.

TIP 1

Denk goed na over de persoon die op jouw lootje staat. Heeft hij (of zij) hobby's? Wat is zijn lievelingskleur? Voor welk gerecht kan je hem wakker maken? Gebruikt hij altijd bepaalde woorden? Of heeft degene voor wie je aan de slag gaat lievelingsdieren? Bedenk wat het leukste ingrediënt is voor de best passende surprise. ,,Ik had eens een jongetje in de klas dat de hele tijd poep zei. Hij kreeg een drol van purschuim. Soms maakt het materiaal de surprise bijzonder'', zegt Roos.

TIP 2

Ga op zoek naar bruikbare spullen in huis. Dat kan werkelijk van alles zijn. Een eierdoos, wc-rol, melkpak of doosje zijn prima bruikbaar voor een surprise. Denk ook aan aluminiumfolie - leuk voor surprises als ufo's of ruimtewezens -, watjes, mandarijnennetjes of wasmiddelflesjes.

TIP 3

Zorg dat de tafel vol ligt met die spullen en bedenk dan hoe je ze kunt gebruiken. ,,Dat is vaak makkelijker dan wanneer je uit het niets probeert te bedenken hoe je jouw idee kunt realiseren'', weet juf Roos. Oftewel: haal de inspiratie uit de spullen. En ga naar de winkel voor de materialen die je mist, bijvoorbeeld gekleurd karton, crêpepapier of verf.

TIP 4

Als je écht niet creatief bent, kan je alsnog een leuke verrassing maken door er een gedicht en opdrachten aan toe te voegen. Duik in de verkleedkist en verzin opdrachten die uiteindelijk naar een cadeau leiden. ,,Verzin bijvoorbeeld iets waardoor iemand verkleed en met een bezem in de handen roeiend op de grond zit'', suggereert Roos.

TIP 5

Heeft ook tip 4 niet het gewenste effect, online zijn allerlei hulpmiddelen te vinden om creatief te leren denken. ,,Niet iedereen ziet gelijk iets in de beschikbare spullen, maar dat valt wel te leren.''

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Makkelijke materialen

Eierdoos

Handig om bijvoorbeeld een krokodil van te maken. Als je die schildert, lijkt het al snel een krokodillenhuid.

Aluminiumfolie

Doet het altijd goed, zeker als je iets wilt maken met een buitenaards tintje. Er zijn ook toffe vormen van te maken. Rol de folie in slierten en je maakt er een pruik van. Je kunt er een bol van kneden.

Wc-rollen

Echt snel klaar zijn? Schilder twee wc-rollen in de juiste kleur, plak ze met een verbindingsstrookje aan elkaar en hang er een touwtje aan. Tadáá, de verrekijker is gemaakt.

Kranten

Multifunctioneel. Handig om te gebruiken voor papier-maché. Blaas een ballon op, plak er met behanglijm slierten krant omheen, laat de boel uitharden, prik de ballon lek en je hebt een bol, een sneeuwpop, een luchtballon. Van kranten zijn ook armen en benen te maken. Rol ze stevig op. Stop de rollen in de mouw van een oude trui en je hebt zo een poppetje/ridder/prinses gemaakt.

Doos

Een kijkdoos is goed voor van alles. Van een prinsessenhuis voor meiden tot een voetbalveld voor jongens. Juf Roos: ,,Een doos is handig als basis, omdat het cadeautje er eenvoudig in te verstoppen is.''

Brooddeeg

Brooddeeg werkt een beetje als klei. Meng het en je kunt er alle vormen van maken. Laat een nachtje uitharden en de surprise is klaar. Vooral leuk als je het de ontvanger een beetje moeilijk wilt maken. Eenvoudig op te fleuren met een likje verf.

Panty

Door een panty vol te stoppen met krantenproppen of watten krijg je flexibele vormen. Pak een bolletje wol of touw erbij en knoop naar wens compartimenten er in. Met crêpepapier of stofjes kan je de vorm verder aankleden. Maak bijvoorbeeld een piraat.

Piepschuim

Houd de stofzuiger erbij als je dit knipt, want het geeft troep. Maar voor surprises is het handig materiaal. Maak bijvoorbeeld een ijsschots met pinguïns.

Melkpak

Een melkpak kan je liggend of staand omtoveren tot iets anders. Liggend maak je er eenvoudig een bootje van. Maak van een keukenrol een mast, versier de boot. Staand maak je er een grachtenhuisje van door raampjes uit te snijden en in te pakken met karton.

IJzerdraad

Van ijzerdraad kan je vormpjes te maken. Die kunnen eenvoudig aangekleed worden tot een leuk eindproduct, zoals een vis.