Sven (8) wast desnoods tourbus Ed Sheeran, als hij dan maar naar z’n concert mag...

Sven schrijft dat hij zelfs de tourbus wel wil wassen. Zijn moeder Carolien hoopt dat haar foutje alsnog goedgemaakt kan worden. In eerste instantie had ze gepoogd via de website ticketswap een kaart te bemachtigen voor het uitverkochte concert. Maar daar is ze niet de enige. Ruim 1.600 mensen geven op die website aan graag een kaartje te willen. „En ik begreep dat de kaarten op naam staan, dus dat dit sowieso niet lukt”, zegt Brons.

En dus vestigen ze hun hoop op de officiële brief die ze versturen naar het management van Sheeran. „En we hebben de brief via alle sociale mediakanalen verstuurd en ook bijvoorbeeld naar Mojo. Sven wil er overal wel over vertellen. Als hij maar naar het concert kan.”

Volume op 15

Ondertussen klinkt Sheeran dagelijks op flink volume thuis bij de familie Brons. „Elke ochtend om half zeven zet hij de nieuwe cd van Sheeran op, op volume 15. Mijn man is blij dat hij elke ochtend de deur uit kan. Sven is echt een superfan. Je leest het in zijn brief. Hij is nu ook allemaal klusjes aan het doen om geld te verdienen. En hij wil de tourbus wassen. Want er moet natuurlijk wel wat tegenover staan.”