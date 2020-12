Sven vervroegt euthanasie maar vestigt laatste hoop op nieuwe UWV-demonstratie

Sven van der Woude (45) is voor in totaal 548 euro beboet vanwege zijn demonstratie voor de deur van UWV-directeur Tof Thissen eerder deze maand. Daar zat Van der Woude drie dagen vastgeketend aan een hek op de openbare weg om aandacht te vragen voor zijn situatie en een passende uitkering te krijgen . ,,Ik ben verslagen en moedeloos.”

Hij werd uiteindelijk door de politie losgeknipt en moest een nacht in de cel doorbrengen. Nu hij beboet is voor zijn demonstratie, zakt de moed hem echter in de schoenen. Hij ziet zichzelf ook niet als een veroorzaker van hinder, wat hem met de boete wel ten laste wordt gelegd. ,,Alle buren hebben me eten en drinken gebracht”, vertelt hij. ,,Er was niemand die hinder had, alleen de directeur.”

Sven was verbaasd toen hij de boetes ontving, zeker omdat er geen proces-verbaal voor hem werd opgemaakt na zijn nacht cel. De boete kan hij naar eigen zeggen moeilijk opbrengen, net als de demonstraties zelf. ,,Ik ben al helemaal bankroet”, zegt hij. ,,Je kunt je met een bijstandsuitkering net redden, maar er blijft eigenlijk niets over buiten budget voor eten en drinken. Als je dan ook nog naar Roermond moet rijden en boetes moet betalen... Ik heb de middelen niet meer.”

Hij kreeg voor de demonstratie mentale steun via een Facebookpagina die hij had opgezet, maar die inmiddels is verwijderd. Door wie, dat weet hij niet precies. ,,De mensen die op Facebook eerder hadden aangeboden om mee te betalen aan eventuele boetes krabbelen nu terug”, vertelt hij. ,,Ze zeggen dat ik me niet druk moet maken, omdat ik toch binnenkort dood ga.”

Sven zegt dat het UWV hem niet steunt bij het krijgen van de juiste uitkering. Ook krijgt hij het maar niet voor elkaar arbeidsongeschikt te worden verklaard. Van der Woude heeft autisme en tinnitus, een ernstige vorm van oorsuizen. Het is een combinatie die zijn leven al jaren ondraaglijk maakt. Zo erg dat hij na een evaluatie toestemming heeft van het Expertisecentrum Euthanasie om een euthanasietraject in te zetten. Sven mag zelf bepalen wanneer deze in gang wordt gezet.



De boete was een laatste klap voor Sven. ,,Ik heb ook de levenseindekliniek gebeld om de datum van mijn euthanasie naar voren te halen”, vertelt Sven. ,,Ik denk namelijk niet dat er nog een oplossing komt. De datum voor de geplande euthanasie houd ik voor me.”

Desondanks gloort er nog een beetje hoop. ,,Op de valreep kwam ik in contact met de website voor alternatieve geneeswijzen Niburu die een oproep voor me wilde plaatsen om mededemonstranten te werven voor een vreedzame demonstratie voor het huis van Tof Thissen", vertelt hij. ,,Als daar wat meer mensen op afkomen dan pers ik de laatste energie nog wel uit mijn lijf en ga ik daar naartoe. Want dan sta ik er niet alleen voor.”



Van der Woude benadrukt dat, mochten er genoeg mensen meedoen, het wel een vreedzame demonstratie moet blijven. ,,Aanstaande zaterdag om 11.00 uur moet een goed moment zijn", aldus Van der Woude. ,,En ik wil dat het een stil protest wordt.”

Het UWV heeft eerder in een statement laten weten dat het vindt dat Sven een grens overtreedt door in de privésfeer van Tof Thissen te treden. Daarnaast zegt het UWV dat het, ‘hoe spijtig ook’, niets voor hem kan betekenen.



Afgelopen vrijdag zijn Van der Woude en het UWV in gesprek gegaan. De twee partijen hebben de reden voor de afwijzingen van Svens eerdere aanvragen voor een Wajong-uitkering besproken en de instantie heeft uitgelegd waarom er voor hem geen uitzondering gemaakt kan worden. Hierop heeft Sven gezegd uiterlijk vrijdag te willen horen of het UWV zijn nieuwe aanvraag voor een WIA-uitkering wél goedkeurt. Volgens de uitkeringsorganisatie is dat echter te vroeg en gaat het proces langer duren.

