Sven werd even verjaagd, maar ketent zich opnieuw vast bij UWV-directeur: ‘Ik geef niet op’

Maar rond 23.30 uur sloeg de sfeer om. ,,De politie kwam opnieuw langs en ik ben heel doof, dus ik verstond ze niet”, vertelt Sven. ,,Ik moest mijn spullen pakken en vertrekken. Mijn nieuwe plek werd een openbaar bankje, zonder dekens of een zeil. Maar dat was natuurlijk veel te koud.” Sven besloot heel de nacht door Roermond te lopen om warm te blijven. Zijn vriend steunt hem vanuit de auto.



En ook de buren van Thissen zijn een steun voor Sven. ,,Zijn buurman heeft me koffie gebracht en twee andere buurvrouwen kwamen een praatje maken. Maar aan Thissen zelf heb ik nog niets”, vertelt Sven. ,,Als het aan hem ligt zit ik hier nog tot sint-juttemis.”



Sven houdt ondanks alles een sprankje hoop. ,,De politie vraagt steeds hoe lang het nog duurt, maar dat hangt af van wat er gaat gebeuren. Ik wacht op een oplossing, want dood ga ik toch wel. Of ik nou thuis in een tochtige caravan zit of hier: zolang ik me maar kan beschermen tegen de regen en kou. Vandaag zit ik hier weer en zie ik het wel. Ik geef niet op.”