Swingend naar je coronaprik met zingende regelaar ​Gene: ‘Iedereen moet zonder stress naar binnen’

Opnieuw aardbeving bij Groningse Loppersum, kracht van 2.3

19 juni Voor de tweede keer al deze maand heeft er een aardbeving plaatsgevonden in het Groningse dorp Loppersum. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2.3 en vond plaats rond 03.00 uur op een diepte van 3 kilometer. Het is nog niet bekend of de beving schade heeft aangericht.