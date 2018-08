Vrouw ziet peuter moederziel alleen en huilend op straat: 'Waar zijn de ouders?'

De buurman die de hond rond elf uur uitliet, trof de peuter voor het huis van Salseras op de Flintdijk en belde bij haar aan. ,,Ja heel erg, ik had wel wat rare geluiden gehoord maar dacht dat het een kat was. En dan blijkt dat het een klein jongetje te zijn. Had ik maar op die eerste geluiden gereageerd."

,,Ik heb gelijk de politie gebeld. Samen hebben we toen buiten gewacht tot de politie kwam. Het jongetje was heel erg overstuur en we hebben hem geprobeerd gerust te stellen. Maar praten met hem was best wel moeilijk, omdat hij bijna geen Nederlands sprak."

Andere tint

Volgens de politie is het jongetje een Pakistaans of Indiaas kind van tussen de één en twee jaar oud. Volgens Salseras klopt dat niet. ,,Ik weet bijna zeker dat hij tussen de drie en vier jaar oud is. En van Indiase afkomst is hij volgens mij ook niet. De jongen had een heel andere tint."

,,Ik heb er zo spijt van dat ik geen foto van hem gemaakt heb. Dan had ik hem gelijk op sociale media gezet, maar mijn telefoon lag binnen. Het is zo'n mooi manneke met van die lieve kuiltjes in zijn wangen. Ik ben eigenlijk een beetje verliefd op hem en hoop zo dat de ouders snel worden gevonden. Anders mogen ze hem gerust bij mij brengen."

Zoektocht

De politie wil het jongetje graag weer bij zijn ouders brengen, maar niemand heeft zich gemeld. Er kwam vanochtend wel een bericht binnen van iemand die dacht te weten waar het jongetje thuishoorde, maar dat bleek niet zo te zijn. De gemeente is ingeschakeld om te helpen. Agenten gaan ook met een foto langs consultatiebureau's om er achter te kunnen komen wie de peuter is.

De peuter is in goede gezondheid en ondergebracht in een pleeggezin. Wie een vermoeden heeft om welk kind het gaat en wie zijn ouders zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.