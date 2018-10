Syriër opgepakt die verdacht wordt van terroristisch geweld

Sinds vandaag zit hij vast omdat het Openbaar Ministerie (OM) hem inderdaad verdenkt van terroristisch geweld. Hij zou hebben gevochten voor de groepering Jabat al-Nusra, die verwant is aan terreurbeweging Al Qaida. Volgens het OM is de man mogelijk betrokken geweest bij aanslagen in Syrië die veel levens hebben geëist. Hij vroeg in 2014 onder een valse naam en met een vervalst paspoort in asiel aan in Nederland. Hij kreeg een tijdelijke verblijfsvergunning.



In september vorig jaar dook hij op tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de ‘hoofdstad’ van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem. Zij dachten overigens dat hij bij IS hoorde in plaats van bij al-Nusra.



De directie van De Balie reageerde destijds geschokt op het feit dat hij vrij kon binnenlopen bij de bijeenkomst. Ook Tweede Kamerleden waren daar bezorgd over.