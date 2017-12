Syrische asielzoeker ‘met IS-sympathie’ alsnog vrijgesproken na bizar proces

De Syrische asielzoeker Mohanned B. (20) die in 2015 in een azc in Zaandam werd opgepakt omdat hij daar had gezegd voor al-Qaeda en IS te hebben gevochten, is deze week alsnog volledig vrijgesproken. Het is het einde van een bizar verlopen proces.

Mohanned B. verbleef op de asielboot in Zaandam, daar vertelde hij aan andere asielzoekers dat hij tweeënhalf jaar in het Midden-Oosten had gevochten en bommen had gemaakt voor al-Qaeda. Ook zei hij dat hij wist hoe hij met zijn telefoon explosieven kon laten ontploffen. De politie pakte hem op en zette hem vast op de terroristenafdeling van de gevangenis. Zijn aanhouding in december 2015, een maand na de aanslagen in Parijs, zorgde voor veel commotie. Het leek wederom bewijs dat terroristen gebruik maakten van de toen grote vluchtelingenstroom.

Tijdens zijn detentie kwam er twijfel, ook bij justitie. Gedragswetenschappers stelden vast dat er 'geen aanwijzingen' zijn dat de jongen lid is van een terreurgroep, maar zagen eerder een fantast in hem. De tiener zou alleen maar hebben 'opgeschept' dat hij van IS was, toen hij zonder zijn familie in een azc kwam vol 'oudere en hardere' vluchtelingen. ,,Ik was gewoon bang,'' verklaarde hij tijdens verhoren. Hij verloor in Syrië twee broers door de oorlog en leidt aan ptss.

Nepverhalen

Tijdens zijn eerste proces, in 2016, zei hij zelf ook gelogen te hebben: ,,Ik vertelde nepverhalen.” Toen het Openbaar Ministerie geen celstraf eiste, maar om vrijspraak vroeg, stonden de tranen in de ogen van Mohanned B. Het bleek echter voorbarige vreugde: ondanks de vrijspraak-eis veroordeelde de rechtbank B. tot tien maanden cel. De rechtbank vond het wel bewezen dat B. bij een aan al-Qaeda gelieerde strijdgroep had behoord.

Zowel justitie als de Syrische asielzoeker zelf gingen tegen die beslissing in beroep. Opvallend in dat hoger beroep dat vorige maand diende: dit keer eiste het OM geen vrijspraak, maar drie jaar cel. Justitie vindt het bij nader inzien wel bewezen dat B. onderdeel uitmaakte van de strijdgroep Liwa al-Tahid, een jihadistische terreurgroep.

Aleppo

B. en zijn advocaat Paul Verweijen stellen dat B. in 2013 alleen in zijn eigen wijk in Aleppo voor het Vrije Syrische Leger (de gewapende oppositie tegen de Syrische president Assad) de wacht hield bij gebouwen zodat die niet beroofd zouden kunnen worden. Als dat al namens Liwa al-Tahid was, dan is dat geen reden voor een terreurverdenking. ,,Die groep staat op geen enkele terreurlijst."