Syrische Lia vaart mee met Canal Pride: ‘Mijn ouders zouden me zo niet accepteren’

De eerste keer dat Lia de Canal Pride bezocht was in 2019. ,,Ik vertrok uit Enschede, waar ik bij mijn ouders woonde. Ik had andere kleding bij me en veranderde in de trein van outfit. De botenparade maakte op mij, toen nog een 17-jarige closet baby gay, enorme indruk. Ik keek mijn ogen uit en vond het geweldig. Ik wist dat ik op een dag ooit zelf op een boot wilde staan. In de trein terug kleedde ik me weer om.”