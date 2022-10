Sywert spant nieuwe zaak aan: kort geding omdat verzekeraar rechtsbijstand niet wil betalen

Minister: Opvoedtrai­ning ex-gedetineer­de moeders positief voor haar en kind

Opvoedondersteuning voor moeders die in de gevangenis hebben gezeten, blijkt een positief effect te hebben op de vrouwen zelf en op hun opgroeiende kinderen. Tot tien jaar na de interventie blijkt dat deze ex-gedetineerde moeders minder vaak weer in de fout zijn gegaan dan vrouwen die niet aan het programma meededen, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook hun kinderen vertonen minder crimineel en probleemgedrag.

