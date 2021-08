Taakstraf voor aanrijden verslaggever bij kerk Urk: ‘Hij gebruikte de naam des Heeren ijdellijk’

Was het opzet of niet? De bewijzen keren zich tegen Jaawk B. (35) uit Urk en dus krijgt hij een taakstraf van 80 uur voor het aanrijden van een PowNed-verslaggever bij de Sionkerk in het dorp. ,,Die reactie past niet bij iemand die per ongeluk iemand aanrijdt.”

De sfeer is grimmig op zondag 28 maart rondom de Sionkerk op Urk. Terwijl de derde coronagolf door het land raast, maakt de kerkenraad bekend dat zij op eigen initiatief de maatregelen versoepelt. Verslaggevers verzamelen zich voor de kerk en vragen om reacties. Daar is een groep kerkgangers niet van gediend. Zij intimideren, bedreigen en mishandelen de journalisten en schelden hen uit.

Agent kijkt toe

Onder hen is Jaawk B. Kort voordat de kerk begint draait hij zijn BWM een parkeervak op waar PowNed-verslaggever Mark Baanders staat en rijdt hem aan. B’s dochter ziet het gebeuren op de bijrijdersstoel. Een agent staat erbij, maar grijpt niet in om de rust te bewaren. B. gooit de roze microfoon op de grond, loopt snel de kerk binnen, maar wordt 's avonds alsnog aangehouden door de politie.

,,U moet twee dingen apart van elkaar zien: het inparkeren en het naar de kerk lopen”, zegt B. vanochtend in de rechtbank van Lelystad. ,,Na het inparkeren hoor ik door mijn open raampje de journalist ‘Jezus, Jezus’ roepen! Voor de kerk waar wij de tien geboden naleven, waarin staat: Gij zult de naam des Heeren niet ijdellijk gebruiken. Dat deed hij wel en dat raakte me.”

Hij verzucht: ,,Achteraf bezien is het heel dom geweest. Als ik hem te woord gestaan had of gevraagd had hoe het met hem ging, dan had ik hier niet gezeten. En had ik al deze ellende niet gehad.”

Zware crimineel

Want 's avond laats wordt B. ‘als een zware crimineel’ aangehouden. ,,Tientallen agenten in de straat, mijn huis omsingeld, de kinderen huilend bovenaan de trap. Ik heb een uur lang in een t-shirt in een politiebusje met airco gezeten, daarna vijftig uur in een celletje en sinds een maand is mijn rijbewijs ingenomen alsof ik niet goed bij mijn hoofd ben. Als ik eind augustus mijzelf niet kan vervoeren ben ik mijn werk en dus ook mijn huis kwijt.”

B. wordt steeds emotioneler en concludeert: ,,Als ik zie waarmee het probleem begonnen is en wat er nu gaande is, dan vind ik dat héél erg ver gaan.”

Extra goed opletten

Over wat er die ochtend bij de kerk gebeurt is lopen de verklaringen uiteen. Volgens B. reed hij naar een aantal lege parkeervakken, zag een agent staan en hield hem via zijn spiegels in de gaten. Naar eigen zeggen was B. verbaasd door de 'drukte’ bij de kerk. Op het moment dat hij parkeert, hoort B. een tik op de motorkap en ziet de verslaggever aan de kant springen.

Klopt dit? De agent verklaart dat kerkgangers moeten uitwijken voor B. onderweg naar de parkeerplaats. Andere getuigen verklaren en beelden laten zien dat er twee personen op het vak staan. En dat B. in eerste instantie geen gas mindert. Het verbaast de officier van justitie dat B. niet resoluut stopt en hij vindt het ongeloofwaardig dat B. de verslaggever niet ziet. De situatie met tientallen journalisten wijkt af van normaal: ,,Dan let je extra goed op.”

Bedreiging

Daarom vermoedt de OvJ dat B. de verslaggever wil bedreigen door op hem in te rijden. ,,Het kon anders aflopen als de verslaggever was gevallen of onder de auto was gekomen.” Hoewel hij het B. zwaar aanrekent dat een journalist is aangereden, gaat het om een vrij lichte vorm van bedreiging en weegt hij de persoonlijke gevolgen mee. Hij eist een werkstraf van 80 uur tegen B., die niet als straf zijn rijbewijs moet inleveren.

Van opzet en het gericht bedreigen van een journalist is geen sprake, betoogt de advocaat van B. Zij vraagt om vrijspraak. De rechter gaat er vanuit dat B. de verslaggever ziet, geen of onvoldoende vaart mindert, de verslaggever aanrijdt met kans op verwondingen en als ‘statement’ de verslaggever negeert. ,,Een reactie die niet past bij iemand die per ongeluk iemand aanrijdt.” Hij veroordeelt Jaawk B. tot een werkstraf van 80 uur.

B. wordt vrijgesproken van mishandeling. Hoewel verslaggever Baanders een blauwe plek op zijn knie heeft, staat niet vast dat deze door de aanrijding is ontstaan. Eerder werd hij namelijk getrapt door andere kerkgangers.

Werkstraf voor broers

Vorige week verschenen Jelle (28) en Lammert (26) P. voor de rechter. Zij vielen verslaggever Mark Baanders aan bij de Sionkerk in Urk. De broers werden veroordeeld tot respectievelijk 120 en 150 uur werkstraf. Volgens de rechter kozen zij niet voor de verdediging, maar voor de aanval. Lammert P. moet de cameraman een schadevergoeding van 250 euro betalen.