Taakstraf voor bestuurder fatale Pinkpop-crash, teleurstelling bij slachtoffers

Het OM had twee weken geleden nog anderhalf jaar cel geëist en een rijontzegging van vijf jaar, maar volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat Danny S. erg onvoorzichtig of roekeloos reed toen hij het groepje festivalgangers raakte. Volgens de rechter ontstond de crash ‘door een samenloop van omstandigheden’. ,,Hij had beter op moeten letten en zijn snelheid moeten aanpassen aan de omstandigheden.”



De zaak ‘kent alleen verliezers’, zei de rechter in Maastricht vanmiddag bij het voorlezen van het vonnis. ,,Het leven van de slachtoffers en nabestaanden is voorgoed veranderd, maar ook de man heeft dit ongeval niet gewild.”

Het OM vervolgt Danny S. voor het veroorzaken van de aanrijding en het doorrijden na het ongeval.

De bestuurder reed niet te hard, had geen alcohol of drugs gebruikt en er kan niet worden vastgesteld dat hij afgeleid was door zijn telefoon, zoals het OM eerder suggereerde. Wel reed S. onoplettend, vindt de rechter: ,,Hij heeft een gevaar op de weg veroorzaakt, als hij zijn aandacht erbij had gehouden had hij tijdig kunnen stoppen.” Ook wordt hem verweten dat hij de slachtoffers ‘in hulpeloze toestand’ achterliet. Danny S. leverde na de aanrijding al een halfjaar zijn rijbewijs in, dus de rijontzegging raakt hem niet opnieuw.

Afterparty

Op de weg bij Pinkpop-camping B hield een groepje van zo’n tien festivalgangers een spontane afterparty in de nacht van zondag op maandag. Ze zaten half in de berm, deels op de weg. Toen Danny S. hen op weg naar zijn werk met zijn witte bestelbusje aanreed, vlogen sommigen wel meters door de lucht. Een 35-jarige man uit Heerlen overleefde de klap niet, drie anderen belandden met ernstige verwondingen in het ziekenhuis en revalideren nog altijd.



Geen opzet

Van opzet was volgens het OM geen sprake, maar onoplettend of onvoorzichtig rijgedrag wordt de bestuurder wel verweten. Het OM vermoedt dat de verdachte afgeleid was omdat hij met zijn telefoon in de weer was, maar dat kan niet getoetst worden omdat hij zijn toegangscode vergeten is. Daardoor kan het toestel niet onderzocht worden.

Zijn advocaat noemt het ‘grote winst’ dat S. voor de zwaarste verdenking is vrijgesproken: ,,Dit biedt hem de mogelijkheid vooruit te kijken en zijn leven weer op te bouwen.” De raadsman die de gewonde slachtoffers bijstaat denkt dat zijn cliënten ‘wel teleurgesteld’ zullen zijn. ,,Niet zozeer dat de bestuurder een milde straf krijgt”, zegt advocaat Nino Pennino, ,,Maar wel dat er nu door de rechter gesteld wordt: door op de weg te zitten ligt er ook enige schuld bij de slachtoffers. Mijn cliënten zien dat anders. Zij zeggen: we zaten daar op die weg, de politie zei niet eens dat we weg moesten, we dachten dat we veilig waren.” Mogelijk stelt Pennino de gemeente Landgraaf aansprakelijk, omdat de verkeerssituatie en bebording niet op orde was, stelt de advocaat.

Het OM beraadt zich nog op instelling van een hoger beroep.

Volledig scherm Bloemen en kaarsen in de berm van de Mensheggerweg waar de dodelijke aanrijding na Pinkpop plaatsvond. © ANP

Volledig scherm Een bezoeker verlaat het terrein na een aanrijding tussen een bestelbusje en een groep voetgangers in Landgraaf. © ANP

