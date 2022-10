Taalfout op gloednieuw oorlogsmonument: ‘We hebben er met vier man overheen gekeken’

Zorg voor huisdier steeds vaker onbetaal­baar: ‘Het zijn niet alleen meer de minima’

Steeds vaker zijn huisdierbezitters niet in staat om de kosten voor hun huisdier te betalen. Dierenorganisaties maken zich grote zorgen. ,,We zien dat mensen pas naar de dierenarts gaan als hun hond of kat het uitschreeuwt van de pijn.”

16 oktober