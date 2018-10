Tabaksindustrie betaalt Jan Roos 42.200 euro voor 'betuttelingscampagne'

Dat zegt Jan Hein Sträter, directeur van de VSK. ,,Het idee voor de campagne komt, zeg maar, van twee kanten: van een lid van ons en Jan Roos. Wie nou wie precies als eerste bij wie kwam, ach, het is ontstaan. Wij betalen de kosten die Jan Roos maakt en in ruil daarvoor heeft hij de betutteling op tabak in zijn campagne opgenomen. En ja, het klopt dat de domeinnaam op onze naam is geregistreerd.''

Eerlijk

De VSK betaalt Roos 42.200 euro voor de campagne die 'een kortstondig karakter' heeft, zegt Sträter. ,,Daarmee is deze campagne mogelijk gemaakt. We doen daar ook niet moeilijk over, we hebben afgesproken: als iemand ernaar vraagt, geven we eerlijk antwoord. Of het daarmee niet gewoon een tabakscampagne is geworden? Nee, dat vinden wij niet. Jan Roos mag in principe doen wat hij wil.''

Jan Roos startte gisteren de campagne Nee-derland.nl. Met speen in de mond en onder de slogan 'je bent mijn moeder niet' zegt hij te strijden tegen de betutteling in Nederland, oftewel de strenge maatregelen tegen zaken als vet eten, stoepkrijten op straat, vuurwerk en tabak. Met name de staatsverpakking (totaal anonieme verpakking van sigaretten) is de VSK een doorn in het oog en dat krijg in de campagne van Roos dan ook ruim aandacht. Deze weken wordt in de Tweede Kamer de begroting van Volksgezondheid besproken. Daarin komen ook maatregelen tegen tabak aan de orde.

Vuurwerk

Quote Met een paar uitspraken op de site zijn we niet zo blij, het is wat te snel gegaan allemaal Leo Groeneveld namens de vuurwerkbranche Roos maakt er op zijn site overigens geen geheim van dat hij wordt ondersteund door de VSK en de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, oftewel de vuurwerkbranche. Namens die laatste club zegt Leo Groeneveld dat zij níet meebetalen aan de campagne. ,,Ons is gevraagd of we er achter staan, dat wel,'' zegt Groeneveld. ,,En ja, wij vinden inderdaad dat er te veel betutteling is in Nederland. Maar we betalen hem niet. En wat Jan Roos zegt over de tabaksindustrie zal me een zorg zijn. Ik ben blij dat ik niet rook en dat mijn kinderen niet roken. Er staan wel een paar zaken op die site waar we het niet mee eens zijn. Uitspraken op Nee-derland.nl over vuurwerk moeten wel ónze uitspraken zijn. Het is allemaal een beetje snel gegaan.''