Taghi laat voor het eerst van zich horen: ‘In Dubai werd mij een pistool op het hoofd gezet’

Ridouan Taghi, lange tijd de meest gezochte crimineel van Nederland, heeft vanuit de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught voor het eerst van zich laten horen. In een verklaring aan EenVandaag stelt de topcrimineel dat hij na zijn arrestatie in Dubai dagenlang zwaar is mishandeld en gemarteld. ‘Ik werd vastgehouden in een kamer met vrieskou en bewerkt met elektroshocks.’

Taghi zit onder het zwaarste regime vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat betekent onder meer volledige isolatie. Justitie wil Taghi in de EBI houden wegens vluchtgevaar. Ook vreest het Openbaar Ministerie dat Taghi nieuwe moordopdrachten verstrekt als hij in contact kan komen met medegedetineerden of de buitenwereld.



Ondanks het strenge regime lukte het EenVandaag nieuwe foto's en een verklaring van Taghi in handen te krijgen, waarin hij fel van leer trekt tegen de politie. ‘In Dubai werd mij, terwijl ik plat op de grond lag, een pistool op het hoofd gezet. De agenten vertelden dat ze opdracht hadden gekregen om mij dood te schieten. Daarna ben ik helemaal in elkaar getrapt’, aldus Taghi.

‘Een nepfoto’

Taghi, die wordt gezien als een van de belangrijkste criminele kopstukken van Nederland en onder meer verdacht wordt van meerdere liquidaties, stelt dat de foto die de politie van hem heeft vrijgegeven is bewerkt. Zijn verwondingen zouden daarop niet te zien zijn. ,,Ik vertel dit omdat het een nepfoto is. Alle wonden in mijn gezicht, zoals mijn gebroken neus, zijn weggefotoshopt.”

Quote Alle wonden in mijn gezicht, zoals mijn gebroken neus, zijn weggefoto­shopt op de foto van de politie Ridouan Taghi

Als bewijs geeft Taghi via zijn advocaat Inez Weski toestemming aan EenVandaag om foto’s van hem te publiceren, waarop te zien zou dat hij in Dubai werd mishandeld. De foto’s zijn gemaakt door een arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op 19 december 2019. Die dag kwam Taghi aan in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van Vught.

Weski zegt dat het om verwondingen gaat die het gevolg zijn van een ‘systematische wijze van martelen’. ,,Alles wat je je kunt voorstellen in een land waar de mensenrechten niet worden geëerbiedigd. Mijn cliënt kreeg allerlei stukken voorgehouden en vragen over het Nederlandse strafdossier. Het was waarschijnlijk de bedoeling dat hij een en ander zou ondertekenen.” Weski vindt dat de Nederlandse rechtbank deze zaak ‘tot op de bodem moet uitzoeken’.

Sensatie

Volgens de officier van justitie is de verklaring van Taghi een ‘verhaal met een hoog sensatiegehalte’. ,,Het is juridisch volstrekt niet relevant. Het heeft niets te maken met de beslissing van Dubai om Taghi over te dragen”, aldus de officier tegenover EenVandaag.

In het proces Marengo is Ridouan Taghi hoofdverdachte. Hij zou opdracht hebben gegeven voor een reeks liquidaties. Met hem staan zestien anderen terecht. Nabil B. heeft uitvoerig over de verdachten en de moorden verklaard. Het proces gaat op 28 oktober verder met een volgende ronde tussentijdse zittingen.

